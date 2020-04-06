جاستن بيبر يصف أحد مشاهير الكويت بالمعتوه ويحظره لهذا السبب

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان العالمي جاستن بيبر سجل له أثناء لقاء مباشر له مع متابعيه. وظهر فيه وهو يجيب على أسئلة هؤلاء ومن بينهم الفنان المقيم في الكويت ناصر عباس. وأثار الأخير اهتمامه بعدما كرر طرح أحد الأسئلة عليه.

وجاء في السؤال: “لدي طلب أن نغني معاً” ويبدو أن إصراره على طرح السؤال أزعج الفنان الشاب الذي أجاب بأنه لا يمكنه الغناء معه وأضاف: “لن أقوم بالغناء معك، أنت تفسد الأمر” واصفاً إياه بالمعتوه قبل أن يقوم بحظره.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين العرب بعدما تم تناقله على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها أكثر من 73 ألف مشاهدة.

وانقسم المتابعون بين من رأوا أن الفنان العالمي أخطأ بذلك وأنه كان بإمكانه التعامل بلطف مع عباس فيما رأى آخرون أنه رد بالطريقة المناسبة.

ويشار إلى أنه تم تداول فيديو آخر لناصر وهو يطلب من الفنانة الأميركية ماديسون بير أن يشاركها الغناء. وعلق على هذا من خلال حسابه على “تويتر” حيث كتب: “يا جماعة بشارة ما عطاني بلوك Thank you bro”. ونشر صورة له وهو يحمل لافتة كتب عليها: “لنغن معاً Bro”.