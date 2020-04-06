خطاب مؤثر للملكة إليزابيث.. “القادم سيكون أفضل”

متابعة بتجـــــــــرد: في خطاب نادر توجهت الملكة إليزابيث بكلمة إلى البريطانيين من أجل تشجيعهم على الصمود في وجه وباء كورونا المستجد الذي يحصد المزيد من الضحايا في المملكة المتحدة.

وأعربت عن شكرها للقيمين على الرعاية الصحية والموظفين في المستشفيات وقالت: “كل ساعة عمل تمضونها في أداء مهماتكم تجعلنا نقترب أكثر من العودة إلى حياتنا الطبيعية”.

وتابعت: “أريد أن أتقدم بالشكر أيضاً من كل الأشخاص الذين التزموا بقواعد الحجر الصحي وظلوا في منازلهم. فقد ساهموا بهذا في حماية الضعفاء وفي تجنيب العائلات الألم الذي يعاني منه كل من فقدوا أحباءهم”.

وأضافت الملكة إلى خطابها لمسة من التفاؤل مشيرة إلى أن “القادم سيكون أجمل”. وتابعت: “رغم أننا واجهنا في الماضي الكثير من المصاعب والتحديات فإننا نواجه اليوم تحدياً مختلفاً تماماً”.

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وأردفت: “هذه المرّة نلتقي مع كل البلدان على وجه الكرة الأرضية ونقوم بمساعي مشتركة مستخدمين إمكاناتنا العلميّة ومعتمدين على تعاطفنا الغريزي من أجل الوصول إلى الشفاء”.

وختمت: “على الرغم من أننا لم نتجاوز كل الصعوبات، علينا أن نشعر بالارتياح وأن ندرك أن القادم سيكون أفضل. سنعود بالطبع للقاء أصدقائنا من جديد وستجتمع الأسر مجدداً”.