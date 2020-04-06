حقيقة اعتزال عادل إمام بعد “فالنتينو”

متابعة بتجــــــــرد: تداول عدد من المواقع الإخبارية أنباء عن أن مسلسل “فالنتينو”، الذي يخوض به الفنان عادل إمام سباق رمضان الدرامي القادم، سيكون العمل الدرامي الأخير له، وسيعتزل بعدها المسلسلات التلفزيونية.

وفي تصريحات صحافية لمنتج المسلسل والرئيس التنفيذي لشركة “ماغنوم”، هشام تحسين، أكد أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن الزعيم لن يعتزل الأعمال الدرامية كما تردد، داعياً الله أن يمتع الزعيم بالصحة دائما، ويمتعنا بأعمال جديدة لمصر والوطن العربي كله.

وكان عادل إمام انتهى بالفعل من تصوير المسلسل بالكامل منذ ما يزيد على الشهرين، إّذ يعد أول من غادر بلاتوهات التصوير قبل بدء الموسم بفترة كافية.

يذكر أن مسلسل “فالنتينو” كان من المقرر أن يعرض العام الماضي إلا أن الظروف الصحية للزعيم حالت دون استكمال التصوير واللحاق بالعرض في شهر رمضان، مما دعاه لتأجيله إلى العام الحالي.

ويشارك في بطواة ‎”‎فالنتينو” مجموعة كبيرة من النجوم منهم داليا البحيري، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، ‏سليمان عيد، حمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة.