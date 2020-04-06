ريم البارودي تشن هجومًا حادًا على الإعلامية ريهام سعيد وتتهما بـ"النفاق"

رفضت الفنانة المصرية ريم البارودي محاولات الإعلامية ريهام سعيد في "تلطيف الأجواء" بعد الاتهامات التي دارت بينهما، بعد مقطع فيديو نشرته "سعيد" عبر حسابها بـ"انستغرام"، حاولت من خلاله جذب ود "ريم" ومصالحتها بقولها: "إن الوقت غير مناسب لخلق خلافات بينهما، وأنها لن تلجأ للمحكمة لمقاضاة الفنانة رغم قساوة الهجوم عليها".

ولكن يبدو أن محاولات "سعيد" لـ"تلطيف الأجواء" باءت بالفشل، حيث كتبت "ريم" وقالت عبر حسابها بـ"انستغرام" موجهة الحديث للإعلامية: "كفاية بقى كدب وحقد ونفاق ممثلة فاشلة فعلا لا تصلح أبدا عشان كدة الفن عمره ما رحب بيها، كذابة ومنافقة وبميت وش".

وأضافت ريم: "للأسف عمرك ما هتقدري تغيري صورتي أبدا لأن دي عمر كبير روحي صلحي نفسك، خسرتي لأنك من القلوب السوداء، وإيه الكدب ده يع بجد، وقطع لسانك يا مكروهة اتعالجي بقى عشان خلاص مفيش عندي وقت ولا هرد عليكي يا كذابة"، وتابعت: "أنتي معروفة للناس والوسط كله إني كنت بدافع عنك مريضة نفسية ومفيش أمل، وأنا لو عملت لايف ممكن أخليكي تدخلي مستشفى المجانين فبلاش أنا يا بخت من قدر وعفي".

وكانت ريهام قد اعترفت في بثها بوجود صداقة كانت تجمعها بالفنانة ريم البارودي قائلة: "آه كنا صحاب وفجأة بعدت وأخدت موقف.. وده أمر طبيعي في أى علاقات"، متسائلة: "مش في ناس متجوزة وبتطلق عادي".

وحول سبب الخلاف الذي أغضب ريم مؤخرا منها قالت سعيد: "فيه واحد صديق مشترك بيهنيني بعيد ميلاد على السوشال ميديا فاتصلت به تطلب منه أن يقطع علاقته بي.. وعندما أخبرها أن ريهام لم ير منها حاجة وحشة قامت بالتطاول على شخصي"، حيث أكدت أن سبب الخلاف أيضا هو عدم وقوف صديقتها ريم بجانبها في أزمتها الصحية، وأعربت عن دهشتها من هجوم البارودي، نافية غيرتها منها لتقديم برنامج على قناة النهار.

يذكر أن العلاقات توترت بين الثنائي منذ فترة حين لاحظ رواد مواقع التواصل بأن ريهام لم تترك أي منشور لأحمد سعد على حسابه في "إنستغرام"، إلا وضعت علامة إعجاب عليه، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثير خصوصًا وأنها هاجمته وانتقدته أكثر من مرة من قبل، ولكن البعض فسّر ما تفعله ريهام بأنها محاولة لإثارة غيرة وغضب ريم البارودي وهي طليقته السابقة.

وقبلها لاحظ جمهور الثنائي بإنهاء صداقتهما على إنستغرام، واتهام ريهام سعيد بمحاولة التقرب من أحمد سعد، ومع مرور الوقت تطورت هذه المناوشات غير المعلنة لحرب كلامية وشتائم واتهامات بين البارودي وسعيد على مواقع التواصل الاجتماعي.

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