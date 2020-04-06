بعد شائعة إصابتها بكورونا.. شيرين رضا ترد وتكشف الحقيقة

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة شيرين رضا على حسابها بـ”تويتر” تغريدة سخرت فيها من حجم النصائح التى يتم تداولها، والخاصة بمنع تفشي عدوى وانتشار فيروس كورونا، وغردت قائلة: “يا ترى لسة في حد فاضل مطلعش يدينا نصيحة؟؟”.

ونفت شيرين إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ما تم تداوله من أخبار ليس إلا شائعات، وأنها بخير وبصحة جيدة، قائلة: “إشاعة يا جماعة أنا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع. وحقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت إننا نطمن بعض لحد ما الأزمة دي تعدي على خير إن شاء الله”.

وكانت ترددت شائعات عن إصابتها بفيرس كورونا، حيث نشر أحد المواقع الإخبارية، ما يفيد بأن الفنانة أجرت تحاليل أثناء تصوير مسلسل “ليه لأ” وأثبتت إصابتها بالفيروس، وبالرجوع إلى الفنانة شيرين رضا لمعرفة مدى صحة ما تم نشره لم تستجب للرد على المكالمات.

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وكشف مصدر من داخل العمل حقيقة ما يتم تداوله موضحاً أنها أصيبت بنزلة برد وحصلت على إجازة من تصوير دورها في مسلسل “ليه لأ”، وتم الاطمئنان عليها من قبل المشاركين في العمل، وأن مسألة اصابتها بفيرس كورورنا أمر كاذب، خاصة أنها لم يتم وضعها في الحجر الصحي.

من ناحية أخرى، بدأت شيرين رضا تصوير مشاهدها في مسلسل “ليه لأ” مع المخرجة مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تصور العمل رغم إصابتها بكسر فى قدمها منذ فترة؛ ولم تتعاف بشكل كامل من الإصابة حتى الآن، ولكنها تتحامل على نفسها وتصور مشاهدها واضعة الجبيرة على قدمها المكسورة.

والمسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة ويشارك فى البطولة هاني عادل وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، ومقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان، على أن يتم عرض مسلسل آخر من 15 حلقة، “جمجوم وفيديو” بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام في النصف الثاني من الشهر.