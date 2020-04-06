كايتي بيري تكشف جنس مولودها الأوّل من أورلاندو بلوم

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت المغنية الأميركية كايتي بيري (35 عاماً) عن جنس مولودها الأول من خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم. ونشرت صورة لبلوم عبر موقع إنستغرام، وعلى وجهه كريمة زهرية اللون وأرفقتها بتعليق: “إنها بنت”.
وفي التّفاصيل، كانت بيري قد زفّت خبر حملها، في أوائل شهر آذار، من خلال فيديو كليب أغنيتها “Never Wore White”، إذ ظهرت في مقطع الفيديو الموسيقي بثوبٍ أبيض كشف انتفاخ بطنها.
ويُذكر أنّه خلال أدائها في نهائيات كأس العالم للكريكيت للسيدات في ملبورن باستراليا، إعترفت بيري بأنّها تأمل أن تُنجب فتاة.
والجدير بالذّكر أنّه تمّ تأجيل حفل زفاف بيري الّذي كان مقرّرا في حزيران المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، بالرّغم من أنّ الثنائي قد أنجزا جميع التفاصيل المتعلّقة بالزّفاف.
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