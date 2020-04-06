بعد انجرافهما بزورق في خليج تشيسابيك.. فقدان حفيدة كنيدي‭ ‬وابنها

متابعة بتجـــــــــرد: قال لاري هوغان حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية إن حفيدة السياسي الراحل روبرت إف. كنيدي وابنها الصغير فُقدا يوم الجمعة بعد انجرافهما بزورق في خليج تشيسابيك.

وقال هوغان يوم الجمعة إن جهوداً حثيثة انطلقت للبحث عن مايف فاهي تاونسند وابنها غيديون.

ومايف تاونسند هي ابنة‭‭ ‬‬نائبة حاكم ولاية ماريلاند السابقة كاثلين كنيدي تاونسند وحفيدة روبرت إف. كنيدي الذي اغتيل خلال فترة سعيه لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 1968.

وقال هوغان في إفادة صحفية عبر الإنترنت “لقد تواصلت وتحدثت مع نائبة الحاكم تاونسند هذا الصباح ونيابة عن شعب ماريلاند عبرت عن خالص تعاطفنا”.