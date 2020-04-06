روعة ياسين: لم تتغير عاداتي بالحجر الصحي.. وهذا ما أفتقده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تقضي الفنانة السورية روعة ياسين يومياتها بالحجر المنزلي دون تغيير في عاداتها اليومية والتقليدية التي كانت تمارسها قبل انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية في سوريا.

وقالت الفنانة السورية لـ"فوشيا" إن يومياتها لم تتغيّر لكن التواجد بالمنزل بات وقته طويلاً جداً إذ إنها لا تغادره أبداً إلا للضرورة القصوى، مشيرة إلى أن ما تغيّر هو مواعيد وأوقات ممارستها لهواياتها بين الرياضة والمطالعة والطبخ.

وأضافت روعة ياسين أن جلسات الأهل داخل كل أسرة باتت حميمية أكثر، كما أنها كانت معتادة على القراءة قبل النوم لكنها باتت تقرأ في أوقات مختلفة خلال اليوم، إضافة إلى أنها أصبحت تشاهد أكثر من فيلم في اليوم بعد أن كانت تشاهد فيلماً كل عدة أيام.

وتابعت ياسين أن لكل إنسان هواياته وما يحبه لذلك على كل شخص أن يقضي وقته بما هو يفيد ويقدم له المتعة.

وحول حرصها على حماية نفسها وأسرتها؛ قالت إن التعقيم والتنظيف هما أساس لكل حماية وهذه يجب أن تكون عادات يومية وتقليداً طبيعياً وهو ما كانت تفعله قبل أزمة كورونا، مشددة على أن الاهتمام بالنظافة الشخصية هو أهم عوامل الاهتمام والعناية بالصحة.

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وأجابت ياسين حول ما إذا كان الحجر المنزلي يسبب لها حزناً أو كآبة، أوضحت بأن ما يجري يصيب العالم أجمع، ولابد أن ينتهي لكن يجب أن نتحلى بالطاقة الإيجابية والمشاعر المتفائلة لتجاوز هذه الأزمة.

وشددت على أهمية التعاون والمساعدة بين الجميع، والمحبة التي يجب أن تنتشر ويفوح فعلها بعد كل ما نمرّ به لأن الدنيا ليست بالأمر المهم والعالم عاجز عن مواجهة فيروس فعلينا التحلي بالإيمان بالله وأن نلتزم بالتعليمات الصحية، ومن الطبيعي أن تمرّ لحظات من الحزن لكن لن تتم مواجهتها إلا بالمحبة وطاقاتها الإيجابية، والتخلص من الرواسب السيئة في التفكير وفي القلوب لأن الحياة لا تستحق شيئاً سوى المحبة والإيمان.

وأضافت ياسين أن أكثر ما تشتاق إليه حالياً هو أصدقاؤها والجلسات الجميلة حيث لا يمكنهم الاجتماع في هذه الفترة ويكتفون بالتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر؛ ستظهر روعة ياسين في الموسم الدرامي المقبل عبر مسلسل "الحرملك2" تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق وإنتاج كلاكيت ميديا، ويشكل هذا العمل إطلالتها الوحيدة في شهر رمضان المبارك وتجسد فيه شخصية "شمس".