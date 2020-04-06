يسرا: فشلت مع عادل إمام.. وواجهت شبح سرطان الدم بمفردي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترفت الفنانة المصرية يسرا، بفشلها في محاولة تلطيف الأجواء بين الفنان عادل إمام والمخرج المصري الراحل يوسف شاهين، وأكدت أن فشلها تم إثباته لعدم استطاعتها الجمع بينهما في فيلم سينمائي.

ودخلت الفنانة يسرا في نوبة بكاء بسبب حديثها عن والدتها التي فارق الحياة قبل عدة أشهر، كاشفًة عن الرسالة الأخيرة التي وجهتها لها والدتها قبل وفاتها فقالت: "وحشتني أوي أمي".

وتابعت يسرا في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "دبي كروز" الذي تقدمه الفنانة ميساء مغربي عبر تلفزيون دبي قائلًة: "مسكت إيدي مرتين وقالتلي خدي بالك من نفسك قولتلها حاضر بس أنا كويسة المهم إنتي".

وتابعت الفنانة يسرا قائلًة إنها كادت تصاب بمرض سرطان الدم "اللوكيميا"، موضحًة أنها واجهت شبح الإصابة بالمرض بإخفاء ما قاله لها الأطباء بشأن مرضها عن الجميع وكذلك والدتها، وكانت تنتظر نتيجة تحليل "اللوكيميا".

وأوضحت أنها عاشت حالة من الرعب بسبب الخوف من "اللوكيميا" لأنه قبل 20 عامًا كانت التكنولوجيا في النتائج والعلاج من المرض ليست كما هي اليوم، منوهًة أن المرضى وقتها كان من يتخطاه ويتعافى منه قليلون لأن المرض كان خطرًا.

وأكدت أنها في حال واجهتها أزمة كانت تخاف كثيرًا على والدتها أما حاليًا ولأن والدتها غير موجودة سيتحول خوفها على زوجها.

وتابعت أنها لا تصارع أحدًا في السباق الرمضاني كل عام بعدما أصبحت الحصان الرابح للدراما، موضحًة: "لا أشغل نفسي بالآخرين لأن هذا يجعلني أنشغل عن شغلي ولا أفكر فيما يعمل الآخرون أنا مش بتاعة كده".

Advertisements

وأكدت يسرا أنها سعيدة بزوجها الذي يتفهم طبيعة عملها ويفتخر به، مردفًة: "مكنتش أحلم إني يكون عندي زوج زيه ومن غير وجوده في حياتي أعتقد مكنتش وصلت للي أنا فيه وبدعي ربنا يخليهولي وخالد بالنسبة لي هي حياتي".

وتابعت قائلًة: "هو طول عمره بيقولي إنتي أحلى حاجة في حياتي حصلتلي وهو كمان أحلى حاجة في حياتي حصلتلي وهو من أحلى وأنضف الحاجات اللي حصلتلي".

وكشفت يسرا عن مشهد أبكاها خلال التمثيل موضحًة أنها خلال تصوير مسلسل أنف و3 عيون"، كانت تمر بأزمة شخصية وكان المشهد الذي تصوره يتحدث عن نفس الأزمة، ووقتها لم تستطيع قراءة "الديالوج" المقرر في المشهد.

وأوضحت: "فضلت أعيط وفركشنا وكان آخر يوم في الديكور وكملت عياط والمخرج قالي كسري الديكور وروحت وأنا بعيط وهي حالة عشتها ودمجت بين الواقع والتمثيل أيوه خرجت من الحالة دي بس عشتها".

يُذكر أن يسرا، تستعد للظهور في دراما رمضان المقبل بمسلسل "دهب عيرة"، ويشاركها البطولة جومانا مراد وحلا شيحة وعبير صبري وهنادي مهنى وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح ‏عبدالعزيز وإنتاج العدل جروب.