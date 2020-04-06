شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز وتحف الممثلة الراحلة دوريس داى تحقق ثلاثة ملايين دولار فى مزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دار جوليان للمزادات يوم الأحد، إن مزادا على أربع جوائز جولدن جلوب فازت بها الممثلة الراحلة دوريس داي ومفردات أخرى كانت تملكها حققت نحو ثلاثة ملايين دولار في مطلع الأسبوع وهو أكبر بكثير مما كان متوقعا لها.

وكان من بين المفردات الأعلى سعرا خلال المزاد الذي أقيم عبر الانترنت سيارة فورد كلاسيكية مكشوفة من إنتاج عام 1930 شوهدت في افتتاح برنامج داي الحواري في الثمانينات "أفضل أصدقاء دوريس داي" (دوريس داي بست فريندز). وبيعت السيارة بمبلغ 96 ألف دولار. وبيعت جائرة جولدن جلوب حصلت عليها داي عام 1962 بمبلغ 25600 دولار.

وستستفيد مؤسسة دوريس داي للحيوانات والتي أسستها المغنية والممثلة عام 1978 من كل عائدات بيع أكثر من 1100 قطعة. وكانت دار جوليان قدرت بأن بيع تلك القطع سيحقق ما بين 300 ألف و600 ألف دولار.

وكانت داي الفتاة المرحة القريبة من القلوب إحدى أكبر نجمات الخمسينات والستينات وقد توفيت في مايو عام 2019 عن 97 عاما في كارميل بولاية كاليفورنيا .

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وضم المزاد بيانو وفساتين وأثاثا لداي وعشرات من التحف التي تعكس شغفها بالحيوانات من بينها تماثيل خزفية لكلاب وطيور وخنازير مزخرفة وصور زرافات غيرها من الكائنات التي كانت تزين منزلها الريفي.

وبيع أصيص مزين بأفيال نحاسية كان مهدى لها من صديقها الممثل روك هدسون بمبلغ 15625 دولارا وكذلك أيضا سوار عيار 14 قيراطا.

ومن بين الأشياء البارزة الأخرى بروش كارتييه به 27 ألماسة تم التقاط صور لداي وهي ترتديه أواخر السبعينات وقد بيع بمبلغ 40625 دولارا وهو ما يزيد عما كان متوقعا له ما بين 800 دولار و1200 دولار. وبيع مقعد المدير من برنامجها التلفزيوني "استعراض دوريس داي" (ذا دوريس داي شو) بمبلغ 16 ألف دولار.

وكان من المقرر إجراء المزاد في بيفرلي هيلز ولكن تقرر أن يكون المزاد من خلال الانترنت بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا.