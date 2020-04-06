شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تظهر فى دراما رمضان 2020 مع "البرنس" و" 2 فى الصندوق " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاربت الفنانة رحاب الجمل على الانتهاء من مشاهدها فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يتبقى لها يومين فقط وتودع العمل نهائياً، والذى تجسد فى أحداثه شخصية أخت محمد رمضان الذى يمتلك 6 أخوة يدخل معهم صراعات بعد وفاتهم والدهم.



رحاب الجمل مع محمد رمضان

ويسجل "البرنس" التعاون الثالث بين رحاب الجمل ومحمد رمضان، بعدما قدما سوياً فيلم "عبده موته" عام 2012، وشارك فى بطولته سيد رجب، وحورية فرغلى، صبرى عبد المنعم، وادينا ووفاء قمر، تأليف تأليف محمد سمير مبروك، واخراج اسماعيل فاروق، إضافة إلى مشاركتهما فى فيلم "إحكى يا شهرزاد" مع منى زكى وإخراج يسرى نصر الله عام 2009.

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وفى سياق متصل تظهر رحاب الجمل بمسلسل ثان فى دراما رمضان المقبل، وهو "2 فى الصندوق" والذى تم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضى وتقرر عرضه فى الشهر الكريم، وهو بطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.



رحاب الجمل مع حمدى الميرغنى واوس واوس

وكان آخر أعمال رحاب الجمل ظهورها كضيفة شرف فى مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل امام وإخراج رامى امام فى شهر رمضان قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها فى نفس العام خلال فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام وياسمين صبرى وإخراج حسين المنباوى والذى تم عرضه فى عيد الفطر العام الماضى.