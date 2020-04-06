شكرا لقرائتكم خبر عن أولى بطولاته المطلقة.. محمد أنور يبدأ تصوير "إسعاف يونس" بعد رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان محمد أنور تحضيرات مسلسله الجديد "إسعاف يونس" في أول بطولة مطلقة له، ويبدأ تصوير المسلسل بعد شهر رمضان المقبل، حيث انتهى مؤلفو العمل من كتابة حلقات المسلسل والذى ينتمى لنوعية الـ 10 حلقات وتم تسليمها إلى شركة سينرجى ويتولى إخراجه معتز التونى.
ويجسد أحد أبطال مسرح مصر شخصية مسعف طوارئ لديه سيارة إسعاف والعمل قائم على فكرة وجود أكثر من ضيف شرف على مدار الحلقات، حيث يظهر في كل حلقة نجم مختلف، وسيتم تقديمه على أكثر من موسم للمخرج معتز التونى.
ومن ناحية أخرى يواصل محمد أنور تصوير مشاهده فى مسلسل "قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكى مع المخرج مجدى أبو عميرة، ويجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث.
يذكر أن محمد أنور شارك خلال موسم دراما رمضان الماضي خلال مسلسلين هما "البرنسيسة بيسة" مع مي عز الدين، و"طلقة حظ" مع مصطفي خاطر، بالإضافة إلي ظهوره كضيف شرف خلال الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، والثلاثة أعمال من انتاج شركة سينرجى.
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