أحمد جمال يشكر مؤسسات الدولة وجيش مصر الأبيض لتصديهم كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو وجه من خلاله الشكر للجيش والشرطة والشعب. وكتب جمال: "تحيا مصر وتحيا قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية ويحيا جيشنا الأبيض والقطاع الطبي بالكامل وأخيراً تحية حب و تقدير للدولة المصرية كاملة بمؤسساتها.. والقيادة الحكيمة اللي ادت للعالم كله درس في التعامل مع الأزمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي العالم بيمر بيها". وأعلن المطرب أحمد جمال، في شهر مارس الماضي، عن رغبته في التطوع ضمن الأطباء الصيادلة الذين انضموا لسد العجز في الأطباء بسبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أنه خريج صيدلة.

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