شكرا لقرائتكم خبر عن "أولها حلو" يعيد أميرة فتحى إلى السينما بعد غياب 10 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة أميرة فتحى بعد غياب طويل إلى عالم السينما من خلال بطولة فيلم "أولها حلو" من تأليف واخراج حازم متولى وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت رومانسى، وبهذا العمل تعود بعد غياب 10 سنوات حيث كان أخر أعمالها فيلم "ابقى قابلنى" عام 2010الذى شاركت فى بطولته مع الفنان حسن حسنى وسعد الصغير ومها أحمد وآخرون قصة وسيناريو وحوار سيد السبكي، وهيثم وحيد، وإخراج إسماعيل فاروق .



ا

وعرض للفنانة أميرة فتحى مؤخرا مسلسل "السرايا" وحققت من خلاله نجاح كبير وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى عن الطبقات الثرية ومشاكلها، ويناقش العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية، تأتى على رأسها الفروق بين الزوجين، التى تنجم عنها العديد من الخلافات إلى جانب الصراع على المال من خلال شخصية امرأة ثرية تمتلك شركة كبرى وتجسدها سوسن بدر تتزوج من رجل أقل منها فتتحول الحياة بينهما لخلافات وصراعات دائمة ويموت لتدخل فى خلافات أخرى مع بناتها الثلاث





"السرايا" تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد بطولة سوسن بدر، أميرة فتحى، ومجدى كامل، ودنيا عبد العزيز، وريم هلال، وميار الغيطى، ورانيا ملاح، وكلوديا حنا، وياسر على ماهر وناصر سيف، هدى الإدريسى، شريف عمر .

وعرض للفنانة أميرة فتحى مؤخرا مسلسل "السرايا" وحققت من خلاله نجاح كبير وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى عن الطبقات الثرية ومشاكلها، ويناقش العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية، تأتى على رأسها الفروق بين الزوجين، التى تنجم عنها العديد من الخلافات إلى جانب الصراع على المال من خلال شخصية امرأة ثرية تمتلك شركة كبرى وتجسدها سوسن بدر تتزوج من رجل أقل منها فتتحول الحياة بينهما لخلافات وصراعات دائمة ويموت لتدخل فى خلافات أخرى مع بناتها الثلاث