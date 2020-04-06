شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. على الحجار يحيى حفل "أون لاين" الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم على الحجار، حفلا غنائيا "أون لاين" لجمهوره عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء، ولمدة ساعة، وذلك للتغلب على وقف وإلغاء عدد كبير من الحفلات للحد من التجمعات الكبيرة خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكان النجم على الحجار قدم العديد من أغنياته المتميزة والشهيرة بالإضافة الى أغانى تترات المسلسلات، خلال الحفل الأول الذى أحياه "أون لاين" أيضا الأسبوع الماضي، ووعد متابعيه بتقديم برنامج "ساعة تجلى" لإعادة الأغاني القديمة من الاستديو الخاص به فى منزله.

ونشر الحجار فيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، موجها رسالة لمتابعيه: "فرصة إننا قاعدين فى البيت انا وانتو ان شاء الله هنخرج قريب..هعمل برنامج جديد فى الاستديو الخاص فى بيتي اسمه ساعة تجلي وهعملكم اون لاين حفلة هنختارلها معاد انا والفرقة ".

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وقال المطرب علي الحجار، في مداخلة عبر "سكايب" فى برنامج "معكم" للإعلامية مني الشاذلي الذى يعرض على قناة CCB، قدمت الأسبوع الماضى أول حفل أون لاين للجمهور، وكنت سعيدا جدا بالتجربة، وستكون تلك الحفلة بداية لسلسلة حفلات أون لاين لكل أسبوع إلى أن تنتهى تلك الأزمة، وقد جاءت فكرة الحفلة بسبب اعتيادي على تقديم حفلات بشكل مستمر لمدة سنين طويلة، ورأيت أنه من واجبي أن أستمر في تقديم الحفلات لجمهوري، خاصة أنني أمتلك الاستديو وأمتلك أيضا فرقة عظيمة رحبت بالفكرة وترى أن ذلك واجبا عليها.

وأضاف أن حفلات الأون لاين أصعب بالنسبة له من الحفلات المباشرة مع الجمهور، فالجمهور على أى حال يعطى طاقة للمطرب، وكذلك تستقبل رد فعله في نفس الوقت، ولكن ردود الفعل في حفلات الأون لاين يأتى بعد انتهائها، وأنا تفاجأت بردود فعل الجمهور بعد الحفلة وقد تابعها أكثر من 120 ألف مشاهد.