بهذه الكلمات.. أنغام تنعى الشاعر الكبير صلاح فايز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة أنغام، الشاعر الكبير صلاح فايز، الذي رحل عن عالمنا أول أمس عن عمر ناهز الـ ٨٦ عامًا، وحرصت على تقديم واجب العزاء لأسرته.

ونشرت أنغام، صورته عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الشاعر الكبير صلاح فايز، أحر التعازي لعائلته وأبنائه.. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين".

يذكر أن الشاعر الراحل يعد من أبرز أغانيه: بعد بيتنا ببيت كمان لمحمد فوزي، وغدارين لمحرم فؤاد، وحشتني لسعاد محمد، وكده برضو يا قمر لهاني شاكر، والحب الحقيقي لشادية، في الركن البعيد الهادي لأنغام، وغيرهم.