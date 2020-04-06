تقارب كبير بين براد بيت وجينيفر أنيستون بعد 15 عاما من البعد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم والممثل الأمريكي براد بيت، قد تمكن من الفوز بقلب طليقته النجمة العالمية جينيفر أنيستون مرة أخرى أكثر من أي وقت مضي، حيث أكد موقع ok magazine على أن النجم الحائز على جائزة أوسكار مؤخراً قد نال ثقة زوجته السابقة من جديد بعد خمسة عشر عاماً من الإنفصال.

التقرير أضاف أن براد بيت الذى يبلغ من العمر 56 عاما، وفور إنفصاله عن أنجيلينا جولي عام 2016 حاول التقرب من أنيستون مرة أخرى بمحاولة الاطمئنان عليها على أن يكونوا أصدقاء، كما أكد التقرير أنه طوال السنوات السابقة كان يعتذر لجينيفر نيستون عن أخطاءه السابقة، وأكد أنه يرغب في استكمال حياته معها مرة أخرى بقية عمره.

وكشف التقرير أيضاً عن أن النجم الشهير تمكن أخيراً من إقناعها بالعودة لعلاقتهما من جديد، حيث أن الصور التي انتشرت لهما وأكدت علي ذلك خلال حفل توزيع جوائز sag لم تكن سوي انعكاس لتمكن براد بيت من اقناعها أخيراً بأنها حبيبته التي يود العودة إليها، وهو ما باتت تصدقه انيستون خاصة مع عدم دخوله أي علاقة من جديد عقب انفصاله عن انجيلينا.

وواصل التقرير كما جاء فيه أن أنجلينا جولي حالياً في حالة دهشة بسبب اقتراب بيت من جينيفر، حيث تسعي حالياً لإتخاذ كافة التدابير القانونية التي لا تسمح مستقبلاً لأبناء براد بيت من مقابلة الزوجة المنتظرة لوالدهم، بالإضافة للتضييق على براد نفسه من رؤية ابنائه.