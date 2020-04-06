كارمن سليمان تحتفل بعيد زواجها الثالث وتقوم بحركات بهلوانية بمشاركة زوجها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية كارمن سليمان بعيد زواجها من الملحن المصري مصطفى جاد بطريقة مميزة ومختلفة، بعيداً عن المعايدات والحفلات التقليدية.

كارمن استخدمت تطبيق TikTok في تنفيذ مقطع فيديو طريف بمشاركة زوجها، حيث ظهر الأخير يحملها بطريقة بهلوانية استعراضية كشفت لياقتها العالية ومرونة قوامها، وارفقت كارمن الفيديو بتعليق كتبت فيه: «عيد زواج ثالث سعيد حبيبي، ربنا يخليك ليا و مايحرمنيش منك أبداً».

مصطفى أيضاً نشر صور متنوعة تجمعه بكارمن من حفل زفافهما، بالإضافة للقطات رومانسية لهما، معلقاً عليها: «٤-٤-٢٠١٧ ٤-٤-٢٠٢٠ كل لحظة و انتي طيبة و سعيدة و ناجحة يا أغلى الغاليين .. عيد جواز سعيد يا كوكتي Happy »، حيث هنأ فانز الثنائي، الزوجين، متمنيين لهما عيد زواج سعيد، وحياة مليئة بالحب، وأن يحفظ لهما نجلهما «زين».

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من ناحية أخرى، كان كليب أغنية «بصاتك» آخر عمل طرحته نجمة Arab Idol كارمن سليمان، والأغنية كلمات سامي علي، ألحان مصطفى جاد، والكليب من إخراج أمير الرواني، وقد شارك فيه مصطفى جاد كموديل لأول مرة أمام زوجته.

كارمن حلت ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي برفقة زوجها، وكشف الملحن مصطفى جاد عن قصة حبه لكارمن، وقال إنه عانى طويلا ليثبت لها حبه، ويجعلها تنتبه له، بينما كانت لا تعيره أي اهتمام، مشيراً إلى أنه يكبر كارمن بـ 10 أعوام، وعندما رآها لأول مرة عزم على الزواج منها، وتودد إليها من خلال الخطابات والورود، حتى استطاع أن يكسب قلبها.