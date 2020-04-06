شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يتعاون مع الشاعر محمد عاطف فى أغنية بعنوان "بالمختصر المفيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم مدحت صالح مع الشاعر الغنائي محمد عاطف،في أغنية جديده ضمن ألبومه الجديد بعنوان "بالمختصر المفيد" تحمل طابع البهجة والسرور، من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الصيف المقبل علي يوتيوب.

في سياق أخر انتهي مدحت من تسجيل تتر مسلسل الكارتون الجديد "نور والرحلات الخارقة" الذى يقوم ببطولته علاء مرسى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، حسبما كشف الشاعر الغنائي محيي حوار لـ ”الخليج 365”.

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من ناحية أخرى طرح مدحت مؤخراً كليب جديد بعنوان "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز الذى صرح بأن الكليب واقعى وبه جزء درامي لتحفيز الشباب على عدم اليأس، وأهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى.

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "تعرفى تسكتى" عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفي جاد، وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية.