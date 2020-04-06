شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول والدة أكرم حسنى فى "رجالة البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة عارفة عبد الرسول تصوير مشاهدها فى مسلسل "رجالة البيت"، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية والدة الفنان اكرم حسني وتظهر بشخصية كوميدي ضمن أحداث العمل، فى إطار درامى كوميدى.

وقالت عارفة عبد الرسول لـ ”الخليج 365” إنها سعيد جدًا بانضمامها مع أسرة المسلسل ككل، مشيرًا إلى أنها تجسد شخصية الأم بطريقة كوميدية وبشكل جديد غيرأعمالها السابقة، وأتمنى أن دورى ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه في شهر رمضان

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى، إضافة إلى مشاركة ويزو وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف .

في هذا السياق كشف أحمد فهمى وأكرم حسنى عن 5 بوسترات دعائية جديدة لمسلسلهما الكوميدى الجديد "رجالة البيت" الذى كان يحمل اسم "تيمون وبومبا" قبل تغييره، والذى يتم تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيق كثف المخرج أحمد الجندى ساعات التصوير للانتهاء من أكبر عدد من الحلقات.

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ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، وحقق العمل نجاحاً مميزاً، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

يذكر أن آخر أعمال عارفة عبد الرسول رمضان الماضي هو مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد