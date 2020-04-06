شكرا لقرائتكم خبر عن "قطة" تقتحم ستديو "سهرانين" وتتسبب فى حالة فزع للفنانة بسكال مشعلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتابت المطربة اللبنانية بسكال مشعلانى حالة من الرعب والفزع وذلك بعد اقتحام قطة استديو برنامج "سهرانين" والذى يقدمه النجم أمير كرارة والتى كانت تحل ضيفة عليه مع الفنان هشام سليم على شاشة قناة on.

واعتقدت بسكال مشعلانى أن دخول القطة هو مقلب من البرنامج، ولكن فى أجواء ضاحكة أكد لها الفنان أمير كراره أنه حدث غير مقصود، وقال ضاحكا "القطة بتروح للحلوين بس"، بينما أكدت بسكال أنها تخاف من القطط والكلاب وكذلك الفراشات والخيول.

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بسكال مشغلانى مغنية لبنانية بدايتها الفنية كانت عام 1991، خلال ألبوم «سهر سهر» الذى حقق نجاحًا في دول المغرب العربى، واسمها الأصلى هو باسكال بشارة المشعلانى من مواليد جديدة - الزلقا ترعرعت فى منطقة جونيه. تتألف عائلتها من أخ وأخت اسمها داليدا وهى البكر متزوجة ولديها ولد تعيش فى استراليا، وأما عن اخيها فاسمه إيلى وهو دائما معها منذ بداية مسيرتها الفنية.