شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم لبرنامج سهرانين: عشقت حليم منذ صغرى وأحببت أم كلثوم على كبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم هشام سليم خلال استضافته ببرنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة والذي يعرض علي شاشة قناة on، عن علاقته بالجيل السابق، أنه عمل مع العمالقة مثل هدي سلطان، وشادية ، مؤكدا أن هذا الجيل بالرغم من كونه عظيم إلا أن التعامل معه كان بسيطا جدا، وكانت الهيبة والخوف تذهب منه بمجرد الجلوس معهم والحديث إليهم، فبمجرد الجلوس معهم تشعر أنك أصبحت واحداً منهم.

وأضاف سليم خلال لقائه فى البرنامج أن العمل بالنسبة لهؤلاء العظماء شىء مقدس للغاية، حيث كانوا يأتون قبل التصوير بساعة على الأقل ويستعدون للدور ويضعون المكياچ ويرتدون الملابس، ويدخلون فى تفاصيل الشخصية، موضحا أن ذلك للأسف يتلاشي مع الأجيال الحالية.

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أما عن مطربين الزمن الجميل فقال هشام سليم، إنه عشق عبد الحليم حافظ منذ صغره ، أما أم كلثوم فعشقها واحببها على كبر، ولم يكن يعرف السبب لذلك، مرجحا أن يكون السبب وراء ذلك عدم إدراكه لمعاني كلمات أغاني أم كلثوم وقتها، أو لأنها كانت تعيد المقاطع أكثر من مرة ولكنه أدرك فيما بعد أنها في كل مرة كانت تقدمه بشكل مختلف عن المرة التى قبلها، مؤكدا أنه يعشق وردة كإنسانة قبل كونها فنانة.

أما عن الجيل الحالي فيري هشام أن جميع الأغاني تشبه بعضها ، ولا يعجبه مطرب بعينه ولكنه يلتفت إلي مزيكا معينة.

ومن جانبها أكدت بسكال مشعلانى أنها تحب الكثير من فناني جيلها والجيل الحالي ، مثل الفنانة شيرين عبد الوهاب وأنغام وتامر حسني وعمرو دياب وتري أن كل مطرب له لون خاص به وله ميزة تميزه لذا لكل منهم مذاق خاص.