شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أول سيجارة فى حياة هشام سليم وهذا رد فعل والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم هشام سليم خلال استضافته ببرنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة والذي يعرض علي شاشة قناة on، أنه لم يعد يسهر خارج المنزل كثيرا مثل ذي قبل، وأرجع الأمر إلى نوع المزيكا التى تلعب فى أماكن السهر حاليا، مؤكدا أن الموسيقى زمان تختلف تماما عن الوقت الحالى، إضافة إلى أن الشباب تغير بوجود الإنترنت الذي يجعل كل تجمع ماسخ، حيث يمسك كل شاب بهاتفه المحمول وينشغل به ويقول إنه جالس مع أصحابه والحقيقة أنه يجلس مع نفسه ومع هاتفه.

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وفى حديث عن طفولته قال الفنان هشام سليم، أنه يتذكر أول سيجارة أشعلها كان بعمر تسع سنوات، ولم يكتشف والده ذلك إلا وهو في سن 16 عاما، وأضاف والدى لم يمانع فى شرب السجائر أمامه وكان دائما يقول أنه عاش عمره يخاف أن يشرب سيجارة أمام والده لذا لا يريد تكرار التجربة مرة أخرى، وتذكر هشام موقف عندما دخل الحجرة على والده وطلب منه سيجارة فأعطاه، ثم عاد ليطلب منه ولاعة ليشعل السيجارة وكان رد والدته" أنت معندكش من أدوات التدخين إلا بقك".

وعقبت بسكال مشعلاني والتى تحل هى أيضا ضيفة مع هشام على الحوار قائلة إنها لن تسمح لابنها إيلي الذى لم يتعد عمره الأن سبع سنوات، أن يشرب السجائر عندما يكبر.