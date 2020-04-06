مخرجه مصري.. شاهد بوستر مسلسل أم هارون لحياة الفهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي لمسلسل "أم هارون" للفنانة الكويتية حياة الفهد.

وكتبت مي: "البوستر الرسمي لمسلسل أم هارون لسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، البوستر مشوق أراهن بيكسر الدنيا في رمضان".

ومسلسل أم هارون تخوض به حياة الفهد السباق الرمضاني، وهو من إخراج المخرج المصري محمد جمال العدل، وللمؤلفين علي شمس و محمد شمس.

وأثارت الفنانة حياة الفهد الجدل في الفترة الماضية بعد تصريحاتها التلفزيونية عن طرد الوافدين من الكويت، الأمر الذي عرضها لموجة من الهجوم، خرجت بعدها لتعلن أن تصريحاتها فُهمت بشكل خاطئ، وأنها تقصد الوافدين غير العاملين، حفاظا على مصلحتهم ولمنع تفشي الوباء.