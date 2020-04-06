نشر الفنان الشاب محمد إمام صورة ساخرة له متحديًا كورونا وهي تحريف لبوستر فيلم لص بغداد، ليمسك في يده زجاجة كحل وفي اليد الأخرى مناديل للتعقيم وفي اسفل الصورة نجد رسمه للفيروس. تفاعل الكثير مع صورة محمد إمام الساخرة ووصل عدد المعجبين بها لأكثر من 25 ألف من بينهم الفنان أحمد رزق. Advertisements علق محمد إمام على الصورة قائلًا " عجبتني ". الجدير بالذكر إن فيلم لص بغداد كان يعرض في السينمات قبل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الفيلم من بطولة محمد إمام، أمينة خليل، ياسمين رئيس وغيرهم من نجوم الفن وتدور أحداثه في إطار مغامرات واكشن.

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كانت هذه تفاصيل خبر على طريقته الخاصة.. محمد إمام يسخر من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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