بالفيديو.. أشرف زكي يتدخل ويفض نزاع محمد التاجي وحياة الفهد

عقب مهاجمته للفنانة حياة الفهد بعد تصريحاتها الأخيرة والتى أحدثت جدل في المجتمع المصري، قام الفنان محمد التاجي بتصوير فيديو جديد عبارة عن إعتذار للشعب الكويتي وذلك بناءً على طلب من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والذي طلب في مكالمة هاتفية معه حذف الفيديو الأول والإعتذار.

أوضح التاجي في الفيديو أنه لم يقصد الإساءه للشعب الكويتي ولكن الحماسة أخذته.

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يذكر أن الفنان محمد التاجي قام بتصوير فيديو يهاجم فيه الفنانة حياة الفهد وقال فيه " انت وصلتي لحاجة وثمانين او

سبعين سنة اختمي حياتك كويس وربنا قادر يجبلك الكورونا وانت قاعدة ومحبوسة في بيتك، عيب اللي انته فيه ده المصريين اسيادكم فاهمة ازاي وخيرنا عليكم من مئتين سنة ولحد النهاردة من يوم ما قامت الكويت واحنا خير المصريين عليكم كنا نبعتلكم المدرسين والدولة هنا بتحاسب هي بتديلهم اجورهم عشان يعلموكم نسيتي ده يا حياة يا فهد ولا انت اساسًا مش متعلمة ما دخلتي مدارس ما درسك مدرسين مصريين؟”

واضاف قائلًا " قوليلي من فيكم عنده خبرة؟ حتى لو كانوا الاعمال اللي بيعلوها بسيطة كعمال البناء او حتى الخدم لو دول مشيو انتوا حتعملوا ايه؟ انتوا بتعرفوا تمسحوا تحتيكم؟”