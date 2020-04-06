فن ومشاهير

جيلان علاء تسخر من حنين حسام على طريقتها الخاصة

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نشرت الفنانة جيلان علاء فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وسخرت جيلان من المدعوة حنين حسام، حيث ظهرت بشكل كوميدي تقلد طريقة حنين في الكلام وفي ‏وضع الماكياج خاصة حمرة الوجه التي تبالغ في تطبيقها وكتبت معلقة على الفيديو: من حنين حسام ليكو

يا فنانين، كله إلا التيك ‏توك.

 

وكانت المدعوة حنين حسام، والتي تطلق على نفسها هرم

مصر الرابع، شنت موجة تصريحات هوجمية وانتقادات لاذعة ضد نجوم الفن والمشاهير، الذين أقبلوا مؤخرًا على استخدام تطبيق تيك توك، بسبب الحظر الذي تعيشه أغلب مدن العالم لمحاربة تفشي العدوى بفيروس ‏ المستجد.

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كما افترضت المدعوه حنين بأنه حكر على مستخدميه القدامى، حيث أثارت تصريحاتها سخرية مستخدمي مواقع السوشيال ميديا بشكل كبير، كما جاءت التعليقات على النحو التالي:

 

 

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