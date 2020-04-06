أطفال كاران جوهر لا يعجبهم أسلوبه وملابسه

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يشتهر المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهر بين الناس بمظهره الأنيق والرائع وبأسلوبه الفخم دائمًا وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن بغض النظر عن مدى حب الناس لأسلوب ملابسه، فإن طفليه روهي واياش ليسوا منبهرين جدًا به، كما أنهما يريدان منه الظهور بشكل أبسط من ذلك.

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في مقطع فيديو أخير، شوهد كاران وهو يتحدث إلى أطفاله وهو يظهر لهم خزانة ملابسه، كما سألهم هل تحبوا ملابس والدكما؟ قال روهي لا، ثم يسأل ياش ماذا يجب أن ارتدي بعد ذلك؟ قال: “ملابس بسيطة”.

وفي السياق، يحرص الفنان الكبير ومقدم برنامج “قهوة مع كاران” بمشاركة متابعيه بانتظام بمقاطع فيديو لأطفاله، في مقطع فيديو سابقًا ، شوهد يتحدث عن فيروس كورونا مع الأطفال، كان يسأل نلجله “ياش” من يمكنه أن يخلصنا من فيروس كورونا وكيف يمكن أن يترك حياتنا؟ ورد عليه ياش “أميتاب باتشان”.

ثم يقول كاران إذا كان يجب عليه الاتصال بباتشان، الذي أشار إليه بالسيد باتشان ليطلب منه القيام بذلك، ويخبره أن نجله “ياش” يريد التخلص من هذا الفيروس التاجي، وعندما يقول أنه سيتصل بأميتاب، يرد ابنه: “أميتاب باتشان لا يأتي إلى غرفتي.”