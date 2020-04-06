أنوشكا شارما تتبع خطى كيم كارداشيان وكيندال جينر في هذه الصور.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

لا تدع الفنانة الهندية أنوشكا شارما الملل يصل إليها أبداً، وسط الحجر المنزلي الذي تعاني منه الهند لمدة 21 يومًا، الممثلة، التي كانت تشغل نفسها بممارسة العديد من الأنشطة المختلفة في جميع أنحاء المنزل، تقضي أيضًا وقتًا في التواصل مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه المرة، شاركت صورة طريفة لها عبر استخدام فلتر الفراشة الجديد على “انستجرام ستوري”، حيث شاركت الممثلة صورة سيلفي مذهلة التي، شاهدنا فيها عينيها تغير ألوانها مع الفراشات على وجهها.

ومن المثير للاهتمام أن “البوست” جاء بعد ساعات من مشاركة الشخصية الأمريكية الواقعية وقطب المكياج كيم كارداشيان ويست لمقطع فيديو وهي تحاول تجربة فلتر الأستوري الجديد مع أطفالها - شيكاغو، ونورث، وسانت.

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كما شاركت النجمة أيضًا مجموعة من صور السيلفي لجميع معجبيها ومتابعيها.وكذلك انضمت شقيقة كيم عارضة الأزياء ، كيندال جينر ونشرت مجموعة من صور السيلفي لنفس الفلتر.

سواء كانت أنوشكا قد استوحت حقًا صورتها من مشاركة كيم أم لا ، فقد نالت صورتها إعجاب عدد كبير من متابعيها.