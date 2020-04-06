ميليند سومان خلال جولة تسوق يشارك صورًا مهجورة لشوارع مومباي.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شارك الفنان ميليند سومان تجربته في الخروج لأول مرة لشراء البقالة وتبادل الصور للشوارع المهجورة من مدينة دادار في مومباي.

قال الممثل كيف كان كل شيء هادئًا للغاية وكان الناس يرتدون الأقنعة، يقول “خرجت إلى السوق لأول مرة، لا سيارات، الناس يرتدون الأقنعة”.

وأضاف “هادئ جدا جدا، كنت محظوظًا بالحصول على بعض الخضروات الطازجة التي كانت متاحة على بعد بضع مئات الأمتار من المنزل. في الوضع الذي نحن فيه اليوم، الكثير من الناس لديهم أقل من ذلك بكثير.

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وأوضح “قرأت عن عائلات بأكملها تسير لمسافة 100 كيلومتر من المدن إلى قراها ، مع القليل من الطعام والماء أو بدونه ، أعلم أن لدي الكثير لأكون ممتنًا. “

كما أكد الممثل على مساءلة التباعد الاجتماعي. “كانت الأشياء في السوق منظمة بشكل جيد ، وكان القليل من الناس في الشارع يحافظون على مسافة من بعضهم البعض خارج المتاجر وأمام عدد قليل من بائعي الخضار والفواكه.

أنا لم أر قط مثل هذه الطوابير المنظمة ، أو هذا النوع من التفكير المدني الذي أراه اليوم. يبدو أنها بداية تغيير كبير ، ربما سنرى نظامًا اجتماعيًا جديدًا في السنوات القادمة ، مختلفًا بطرق لا يمكننا تخيلها. “