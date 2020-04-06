فن ومشاهير

شاهد رد فعل رانفير سينغ على بوستر لزوجته النجمة ديبيكا بادكون

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بينما يقضي بعض المشاهير وقتًا في الطهي وغسل الأواني خلال فترة الحجر المنزلي، فإن آخرون ينغمسون في ممارسة التمارين والعناية الذاتية بأجسادهم.

الثنائي نجما Padmavati ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ، كشفا لمتابعيهما كيف يقضيان وقتهما، حيث أعادت ديبيكا ترتيب مطبخها، وأثناء ذلك، قررت وضع طابع على جبين رانفير.

ديبيكا جعلت رانفير نائما والتقطت صورة له، كتبت ديبيكا وعلقت عليها “الموسم 1: الحلقة 7” بعد فترة وجيزة، وعندما استيقظ رانفير ورأى “البوست” شاهد “البوست” يصبح تريند على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام بوضع علامة اعجاب عليه”.

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إلى جانب ذلك، قامت شقيقة ديبيكا بادوكون، أنيشا بادكون، بالتعليق على البوست المنشور، وكتبت، “أفضل حلقة حتى الآن. كاتب السيناريو يستحق”.

على صعيد العمل، سيشارك كل من ديبيكا بادوكون Deepika Padukone ورانفير سينج Ranveer Singh مساحة الشاشة في فيلم 83 كبير سينج Kabir Khan وهو فيلم يتناول قصة حياة اللاعب ديف كابيل إلى Kapil Dev وانتصار كأس العالم الهندي في عام 1983.

ومع ذلك ، وبسبب جائحة فيروس ، تم تأجيل التصوير، أيضا، ستظهر ديبيكا في فيلم بدون عنوان بطولة أنانيا باندي، وسيدانت تشاتورفيدي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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