سونام كابور تمارس التمرين المنزلي في الحجر المنزلي.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

منذ عودتها من لندن، تعرضت الفنانة الهندية الشابة سونام كابور أهوجا وزوجها أناند أهوجا للعزل في منزلها في دلهي، ولكن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، لم تؤدي هذه العزلة لانقطاعها عن متابعيها، وشاركت من وقت لأخر صور ومقاطع الفيديو لهما.

كما تمارس كابور التمارين الرياضية في المنزل وسط الحجر الصحي، وشاركت مؤخراً مقطع فيديو لها وهي تتمرن في المنزل.

وبينما ينشغل معظم نجوم بوليوود في المنزل وسط الحجر الصحي، حرصت سونام أيضًا على ممارسة الرياضة في المنزل.

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الى جانب ذلك، تقوم سونام باعمال من طهي الفطائر والمكرونة لزوجها أناند أهوجا إلى تسجيل مقاطع فيديو لزوجها وشقيقه.

ونظرًا لعدم وجود عمليات تصوير مشاهد أفلام وترويج، فإن سونام تقضي بعض الأوقات الكبيرة مع أناند في المنزل، وبالتالي وتشارك صور من يومياتها مع زوجها.