ساني ليون تكشف عن انطباع زوجها الأول عنها: «كان يعتقد أنني مثلية»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أصبحت ممثلة بوليوود ساني ليون وزوجها دانيال ويبر أقرب من أي وقت مضى منذ زواجهما، لكن الانطباع الأول شيء يجعلهما يضحكان حتى يومنا هذا.

كشفت ممثلة الكبار السابقة خلال مقابلة مع موقع Pinkvilla كيف اعتقد زوجها أنها كانت مثلية عندما التقيا للمرة الأولى.

قالت ساني، وهي تشارك كيف التقى الاثنان لأول مرة: “كنا في لاس فيغاس وكنت مع صديقتي، وكنت سألتقي بزميل دانيال في ماندالاي باي. كان من المفترض أن أخرج في موعد مع بولي شور لكنه تخلى عني”.

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“دانيال لم يعتقد أنني مستقيمة، لقد ظن أنني مثليةـ كنت مع صديقتي وهي سحاقية “لقد أخطأ في قراءتي بالكامل”.

وأضاف دانيال: “لقد كنت مرتبكًا لأنهما (ليون وصديقتها) كانتا يدا بيد وأنا أسأت فهم الموقف”.

عقد الثنائي قرانهما في عام 2011 وهما والدان لثلاثة أطفال: ابنتهما بالتبني نيشا والتوأم نوح وأشر ولدوا من خلال تأجير الارحام.