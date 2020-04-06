تامر حسني يتكفل بعلاج الملحن خالد عادل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الملحن المصري خالد عادل، لأزمة صحية مؤخرًا نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وحرص الفنان المصري تامر حسني، بعلاجه على نفقته الخاصة، ونشر الشاعر الغنائي رمضان محمد، على صورة خالد عادل من المستشفى ومرفقة بصورة تامر حسني، وعلق عليها قائلًا: “تامر حسني تكفل بعلاج صديقنا الملحن خالد عادل إنسان قبل ما تكون فنان يا تيمو والله”.

و تعاون الشاعر رمضان محمد مع تامر حسني من خلال أغنية “100 وش ” التي تم طرحها من ضمن ألبوم “عيش بشوقك” 2018.

وشارك تامر حسني، في تحدي الخير وقرر التكفل بـ 400 أسرة بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل.

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من ناحية أخرى طرح الفنان تامر حسني ابتهالًا دينيا بصوته، وأطلق عليه اسم دعاء عن رفع البلاء، و اعتمد فيه على المناجاة والدعاء لرفع الابتلاء عن العالم، وهو من كلمات وألحان تامر حسني، ورؤية موسيقية عبد الرحمن شوقي.‏

وكان الفنان المصري تامر حسني قد وجه مؤخرا مجموعة من النصائح لجمهوره لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”.

تامر كتب، على حسابه الخاص على موقع “فيس بوك”: “صباح الفل لكل متابعيني وغير متابعيني.. بفكركم زي ما بفكر ولادي كل يوم لو سمحتوا.. كل شويه اشربوا مياه أو مشروبات دافئه أو كوباية مياه عليها عصرة ليمون صغيره كلهم حلوين”.

وأضاف: “اجعلوها عاده ثبتوها كل شوية نشرب مياه مقولتش برميل مياه بقول شوية مياه.. و نفكر بعض كل يوم ان شاء الله اول ما نصحى وقبل ما ننام ضروري و حياة أحبابكم”.

وتابع: “نفكر بعض ونثبت الرسالة دي أو غيرها على الواتساب والسوشيال ميديا ((اشرب مياه حالاً بعد اذنك)).. نبعتها لبعض كل يوم في أي وقت ملهاش مواعيد في حفظ الله”.