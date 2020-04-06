محمد صلاح كاد أن يتسبب في إفساد حفل زفاف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يتمتع النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بشعبية كبيرة سواء في مصر أو حتى على المستوى العالمي لكرة القدم.

حسين السيد ظهير أيسر فريق النادي الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، كشف من خلال تصريحات تلفزيوينة، عن مدى العلاقة التي تربطه بالنجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أن هناك علاقة وطيدة تربطهما.

حسين السيد الملقب بـ “مارسيلو” قال: أتحدث مع صلاح على فترات ليست ببعيدة في الوقت الحالي، تحدثت معه صباح يوم فرحي، ولم يبلغني بحضوره، ثم فوجئت بتواجده مع شقيقه وحينها انقلب الفرح رأسًا على عقب نظرًا لحب الناس الشديد لصلاح، وكاد يتسبب في إفساد الفرح حينها حتى أنني سقطت على الأرض من تدافع الجماهير على محمد صلاح.

يشار إلى أن موقع “ليفربول إيكو” المهتم بأخبار نادي ليفربول الإنجليزي، كان قد نشر تقريرا سلط فيه الضوء على محمد صلاح نجم الفريق ومسيرته مع كرة القدم منذ البداية وحتى الآن.. وتحدث التقرير عن أدوار محمد صلاح منذ أن كان لاعبا في صفوف تشيلسي الإنجليزي وكيف تطور صلاح مع الوقت وتحديدا مع ليفربول وهو ما يشير إلى إمكانية أن يسير اللاعب على خطى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.