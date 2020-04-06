- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
رصدت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجمة والممثلة الأسترالية مارجوت روبي، وذلك أثناء تسوقها في إحدي محلات السوبر ماركت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لشراء مستلزمات العزل الصحي المنزلي الذي يعيشه العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
النجمة العالمية بدت خلال تسوقها وهي ملتزمة بتعليمات الوقاية من الفيروس وكانت ترتدي قناع مصنوع من القماش صممته بنفسها لعدم إصابتها، في حين تجاهل زوجها توم أكيرلي، تعليمات الوقاية وظهر بصحبتها في المتجر بدون قناع أو قفازات طبية.
وارتدت النجمة المرشحة لجائزة الأوسكار، ملابس مخططة على شكل قميص باللون الأبيض مع زوج من أحذية رياضية بيضاء، في حين ظهر زوجها ببنطلون باللون الزيتي وتيشيرت باللون الأزرق وهما يحملان بعض مستلزمات الطعام.
روبي وأكيرلي متزوجان منذ عام 2016، وعملا سوياً في عدد من أفلامها، فهو يعمل كمنتج فني.
كانت هذه تفاصيل خبر مارجوت روبي ملتزمة بتعليمات الوقاية من كورونا.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.