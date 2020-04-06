مارجوت روبي ملتزمة بتعليمات الوقاية من كورونا.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجمة والممثلة الأسترالية مارجوت روبي، وذلك أثناء تسوقها في إحدي محلات السوبر ماركت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لشراء مستلزمات العزل الصحي المنزلي الذي يعيشه العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

النجمة العالمية بدت خلال تسوقها وهي ملتزمة بتعليمات الوقاية من الفيروس وكانت ترتدي قناع مصنوع من القماش صممته بنفسها لعدم إصابتها، في حين تجاهل زوجها توم أكيرلي، تعليمات الوقاية وظهر بصحبتها في المتجر بدون قناع أو قفازات طبية.

وارتدت النجمة المرشحة لجائزة الأوسكار، ملابس مخططة على شكل قميص باللون الأبيض مع زوج من أحذية رياضية بيضاء، في حين ظهر زوجها ببنطلون باللون الزيتي وتيشيرت باللون الأزرق وهما يحملان بعض مستلزمات الطعام.

روبي وأكيرلي متزوجان منذ عام 2016، وعملا سوياً في عدد من أفلامها، فهو يعمل كمنتج فني.