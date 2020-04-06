شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يدعو لتحدى جديد: انشروا صورة ليكوا من ألبوم الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفنان الكبير صلاح عبد الله، محبيه ومتابعيه بالاشتراك فى تحدى جديد، بدأه عبر حساباته على السوشيال ميديا، وهو الاستعانة بالصور القديمة التى تجمعنا بالأصدقاء، ونشر صورة شهيرة له مع مجموعة من الفنانين، عبر حسابه على "انستجرام".



صلاح عبد الله وعمرو عرفة والسقا وعز ورزق

صلاح عبد الله استعان بصورة تجمعه بكل من أحمد السقا وأحمد عز وأحمد رزق وشريف منير، والمخرج عمرو عرفة، وعلق عليها "قبلت التحدي من الجميع وسط جائحة كورونا.. أطلب من كل الإيجابيين عشاق الحياة اليوم أن ينضموا إلى التحدي وينشروا صورة لهم من ألبوم الحياة..صورة واحدة فقط، بدون وصف.. الهدف هو إغراق الإنستجرام بصور ايجابية بدلا من السلبية رغم مرارة الواقع المعيش".

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وظهر الفنان صلاح عبد الله، فى مقطع فيديو جديد وهو يلقي بعض الشعر العامية، تعليقاً على الأزمة الصحية الحالية والإجراءات الاحترازية التي يتخذها الجميع بالبقاء داخل منازلهم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر عبد الله، عبر انستجرام، وجاءت الكلمات كالآتي "قولى بس يا دنيا مالك، ليه كورونا جاى هالك، نستينا إزاي نغنى أو نقول أهلي وزمالك، حتى حبست بيتنا طالت والحيطان زهقت ومالت، والقلوب من الهم شالت، والنهار شقشق، بمشي في الشوارع من رذاذ أقرب شفايف، كل شيء في الدنيا زائف، امتى راح يظهر هلالك، امتى راح يرجع جمالك، هيرجع ان شاء الله، الكلمات لعمنا شاعر العامية، عبد العزيز عطيه، اللحن ليا".