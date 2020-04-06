شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم: والدى كان بيقولنا أنا لما بقول للكلب حاجة بيعملها اشمعنا أنتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم هشام سليم خلال استضافته ببرنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة والذي يعرض علي شاشة قناة on، إن والده كان يحب الكلاب جدا وكان لديه ما يقارب من 7 كلاب، وفى مرة قال له ولأخواته: "أنا لما بقول للكلب حاجة بيعملها اشمعنا انتم مش بستمعوا الكلام".

وتابع خلال الحلقة والتي تظهر بها أيضا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أن والده الفنان صالح سليم كان شخصا جميلا وصاحب جدع ويقف إلى جوار الإنسان وقت المحن، ولكن على شرط أن يرى هذا الشخص يحاول ويجتهد، في الخروج من تلك المحنة.

من جانب آخر يجسد الفنان هشام سليم دور لواء في المخابرات خلال أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، والمقرر أن ينافس به في السباق الرمضاني المقبل، حيث يواصل التصوير في الديكور الخاص بالعمل وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة ندى موسى.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، الذى يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولة العمل كل من النجمة هند صبرى والفنان نضال الشافعى، وماجدة زكى، ومايان السيد وندى موسى، ويوسف عثمان ، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

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وكانت آخر أعمال هشام سليم مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة الذى عرض في موسم رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.