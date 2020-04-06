شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "حكاية كلب" شعلق باسكال مشعلانى علي الشجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى خلال استضافتها مع النجم هشام سليم فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة والمذاعة على قناة on، موقف تعرضت له بسبب خوفها من الكلاب، حيث قالت إن زوجها قال لها إن الكلاب تشم رائحة الخوف فتهجم على الخائف لذا يجب عليها أن تتماسك ولا تكن خائفة عندما تري كلب.

وتابعت بعدها: "زوجى قال لى روحى افتحى الباب وبمجرد ما الكلب شافنى هجم عليا خلانى جريت بسرعة وطلعت واتشعلقت فوق الشجرة، وزوجى فضل يضحك عليا".