تعرف على "حكاية كلب" شعلق باسكال مشعلانى علي الشجرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى خلال استضافتها مع النجم هشام سليم فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة والمذاعة على قناة on، موقف تعرضت له بسبب خوفها من الكلاب، حيث قالت إن زوجها قال لها إن الكلاب تشم رائحة الخوف فتهجم على الخائف لذا يجب عليها أن تتماسك ولا تكن خائفة عندما تري كلب.
وتابعت بعدها: "زوجى قال لى روحى افتحى الباب وبمجرد ما الكلب شافنى هجم عليا خلانى جريت بسرعة وطلعت واتشعلقت فوق الشجرة، وزوجى فضل يضحك عليا".
وكان هشام سليم وأمير كرارة جمعهما مسلسل "كلبش 3" الذى عرض في موسم رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.
ومن المقرر أن يشاك هشام سليم في مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، الذى يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولة العمل كل من النجمة هند صبرى والفنان نضال الشافعى، وماجدة زكى، ومايان السيد وندى موسى، ويوسف عثمان ، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.
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