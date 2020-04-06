شكرا لقرائتكم خبر عن بتحبها من أيام "ليه بيدارى".. العجلة وسيلة روبى لقتل الملل فى فترة العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لقتل الملل وروتين البقاء فى المنزل لفترة طويلة بسبب تفشى فيروس كورونا، نشرت النجمة روبى صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" مع دراجتها الخاصة، ولم تعلق بكلمة واحدة على الصورة، ولكن يبدو أن العجلة هى وسيلة روبى هذه الأيام، للتغلب على الحجر المنزلى، والبقاء به أطول فترة .



روبي

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العديد من المتابعين ربطوا بين "عجلة" روبى، والعجلة التى كانت تستقلها فى واحد من أشهر كليباتها على الإطلاق منذ بدايتها الفنية "ليه بيدارى"، والذى ظهرت فيه تستقل دراجة، ولكن دراجة "الجيم".



روبى من كليب ليه بيدارى

من ناحية أخرى، تنتظر روبى ظهورها في فيلم "كيرة والجن" للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، المقرر عرضه فى السينمات بعيد الأضحى المقبل، وتجسد فيه دور زوجة كريم عبد العزيز وتظهره في المشاهد الأولى من الفيلم وتصاب بفيروس انفروانزا الأسبانى يؤدى إلى وفاتها فى الفيلم، حيث في عام 1918 اجتاح وباء الإنفلونزا الإسبانية العالم، وفي فترة وجيزة أوقع ضحايا بالملايين.

وانتهت روبى من تصوير مشاهدها في الفيلم الفترة الماضية والتي جمعت بينها وبين كريم عبد العزيز، باستوديو النحاس، ويعد فيلم "كيرة والجن"، من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.