شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح Jungle Cruise عام كامل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال العالم يعيش أزمة غلق دور العرض المختلفة بسبب فيروس كورونا، ولذلك تسعى الكثير من شركات الإنتاج لـ تأجيل أو طرح أفلامهم الجديدة على منصات البث المختلفة بـ مقابل مادى، ولكن لم تقم شركة 20th century بذلك، حيث أعلنت تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، لـ يطرح فى 20 يوليو من العام المقبل 2021، بدلا من أن يطرح يوم 24 يوليو من العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

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كما أعلنت شركة 20th century أنها ستستعين بمخرج فيلم Maze Runner ، ويس بال، لإخراج الجزء الجديد من سلسلة أفلام Planet of the Apes الجديد، وبالرغم من ذلك لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول الجزء الجديد.

وبدءا من عام 1968 أنتجت الشركة 5 أفلام من السلسلة استنادًا إلى رواية بيير بول الفرنسية مع سلسلة السبعينيات، ومن ثم بدأ العمل على سلسلة حرب النجوم "Star War "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

وكانت شركة ديزنى قد كشفت عن بعض ملامح خطتها للعام الجديد، التى تضمنت تنفيذ أجزاء جديدة لسلسلة الأفلام الشهيرة Planet of the Apes.



