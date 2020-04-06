شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوستر جديد لمسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان استعدادا لعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب شهر رمضان بدأ صناع المسلسلات الدرامية في الكشف عن بوسترات أعمالهم، بالإضافة إلى تشويق الجمهور بالإعلان عن بروموهات تلك الأعمال، مثلما حصل مع "البرنس" اسم مسلسل النجم محمد رمضان الذى يشارك فيه ضمن سباق دراما رمضان المقبل 2020.

وكشفت شركة سينرجي عن بوستر جديد للمسلسل، والمتوقع أن ينافس بقوة خلال موسم دراما رمضان، وظهر عليه اسم العمل وباقى صناعه، ويقوم بإخراجه محمد سامي، والذي يتولى أيضاً كتابة قصة وسيناريو وحوار العمل، الذى يشارك فيه كوكبة من النجوم والنجمات بجانب محمد رمضان، منهم الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

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بوستر جديد لمسلسل البرنس

هذا ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.