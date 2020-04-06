شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب.. على ربيع ينشر بوستر مسلسه الجديد رمضان 2020 مع مصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الكوميدى على ربيع جمهوره، بصور لمسلسله المقبل فى شهر رمضان، على حسابه الخاص بانستجرام، والذى سيشاركه البطوله الفنان مصطفى خاطر، حيث علق ربيع على الصورتين قائلا "رمضان 2020 على بركة الله".

ويظهر البطلان فى احدى البوسترات فى محطة بنزين، والصورة الأخرى، يظهران على هيئة "عمال" بشكل كوميدى، وكُتب على البوسترين "عمرو دياب"



على ربيع ومصطفى خاطر

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مصطفى خاطر وعلى ربيع

المسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبروعدد من ضيوف الشرف،إنتاج شركة سينرجى، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية.

خاطر قدم العام الماضى مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل عرض على قنوات الحياة وON و DMCوCBC.