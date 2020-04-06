شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديان محمد ثروت يقلد الزعيم عادل إمام مع هنا الزاهد فى "هزر فزر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة هنا الزاهد رابع حلقات برنامجها الترفيهى الجديد "هزر فزر"، والذى يعرض على قناة cbc، ورحبت هنا بالفريق الأول وهما نسرين أمين والكوميديان محمد ثروت ومنى جمال وأطلق الفريق الأول على نفسهم "العصابة المفترية".

وبعد ذلك رحبت هنا بالفريق الثانى، وهم كريم عفيفي وأحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي ورشا مهدي، وأطلق الفريق الثانى على نفسهم "سلاحف النينجا"، وشهدت المنافسة بين الفريقين وصلات من الضحك والهزار، كما قلد الفنان محمد ثروت الزعيم عادل إمام في مدرسة المشاغبين وسط ضحكات الفريقين، وفى نهاية الحلقة فاز فريق سلاحف النينجا على فريق العصابة المفترية بعد سؤال السرعة الذي طرحته هنا عليهما.

وأطلقت قناة cbc أحدث برامجها الترفيهية "هزر فزر" السبت الماضى الذى تقدمه النجمة هنا الزاهد، وتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.

وكان نجوم الحلقة الأولى الفنانون أحمد فهمي وأحمد فتحي ومصطفى بسيط، واسم الفريق "البصمجية"، أما الفريق الثاني فحمل اسم "حنفي الأبهة" وضم كل من الفنانين أكرم حسني وعمرو وهبة وجيلان علاء.

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وكان ضيوف الحلقة الثانية دينا محسن ويزو وإبرام سمير وأحمد سلطان وأطلق على فريقهم اسم "إعصار التنين"، أما نجوم الفريق الثانى، وهما محمد أنور طاهر أبو ليلة بيشوى طاهر وأطلقوا على نفسهم "أغبياء ولكن ظرفاء".

أما ضيوف الحلقة الثالثة هم إدوارد وميرهان حسين ونسرين طافش وأطلق على نفسهم فريق "كورونا"، أما الفريق الثانى، وهما آيتن عامر ومحمد عز وأوتاكا، وأطلق على نفسهم "العو".

البرنامج الجديد للفنانة هنا الزاهد يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، والذين سينقسمون إلى فريقين فى كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتى يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.

من الألعاب الموجودة فى البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، والتى يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التى تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق.

كذلك لعبة "البوسترات المحرفة"، والتى يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلي، وأيضًا لعبة تمثيل 5 أغانى فى 50 ثانية، ولعبة الموسيقى التصويرية، حيث يقوم اثنين من الفريق بعمل موسيقى تصويرية لفيلم شهير، يغنون الموسيقى وليس كلامًا، ويجب معرفة اسم الفيلم المشهور به هذه الأغنية خلال دقيقتين ولعبة فوازير هنا، والبرنامج يبث فى تمام الساعة العاشرة مساء، يومى السبت والأحد عبر قناة cbc.