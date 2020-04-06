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شكرا لقرائتكم خبر عن جميلات La Casa De Papel فى كواليس تصوير الموسم الرابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الإسبانية أورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية "طوكيو" فى مسلسل La Casa De Papel، مجموعة من صور الممثلات المشاركات فى بطولة المسلسل فى الموسم الرابع الجديد الذى عرض يوم الجمعة الماضى عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.
ونشرت "طوكيو" صور لها مع كل من "لشبوبة" و"نيروبي" من كواليس تصوير الموسم الجديد عبر حسابها بموقع السوشيال ميديا انستجرام، ونجحت في تخطى حاجز المليون إعجاب خلال دقائق من نشرها للصور، وعشرات الالاف من التعليقات التي تشيد بالموسم الجديد.
وفى سياق متصل حصل المسلسل الإسبانى La Casa De Papel على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.
وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامى تمت مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.
وفى سياق متصل حصل المسلسل الإسباني La Casa De Papelعلى المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.
وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.
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