- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفنانة الذى تتمنى أن تقضى شيرين عبد الوهاب ساعات الحظر معها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت النجمة شيرين عبد الوهاب أن تقضى الحظر المفروض حاليا مع شيماء سيف، وقالت شيرين عبر حسابها على "تويتر": "أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف.. وانتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين؟"
شيرين عبد الوهاب
وطرحت شيرين أحدث أغنية لها بعنوان "مش قد الهوى" منذ أيام قليلة لتعود بها لجمهورها مرة أخرى بعد غياب، وهى من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.
وتقول كلمات الأغنية :قالى انتى مش قد الهوى.. سيبى الهوى لناسه، إيه دخلك بإحساسه ..البعد فيكى حلال، وانا من ساعتها بعدت .. قاللى من الكلام اللى بيوجع ياما بزيادة، وانا سيبته يتمادا.. أصل السكوت فى الحاله دى هو ابلغ رد.
وعادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى مواقع التواصل الاجتماعى بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة حساباتها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الأخيرة.
وكانت شيرين قد روجت للأغنية من خلال حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، قائلة: "حبايبى أغنيتى الجديدة اللى وعدتكم بيها مش قد الهوى قريب على يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الفنانة الذى تتمنى أن تقضى شيرين عبد الوهاب ساعات الحظر معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.