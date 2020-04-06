شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفنانة الذى تتمنى أن تقضى شيرين عبد الوهاب ساعات الحظر معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت النجمة شيرين عبد الوهاب أن تقضى الحظر المفروض حاليا مع شيماء سيف، وقالت شيرين عبر حسابها على "تويتر": "أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف.. وانتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين؟"



شيرين عبد الوهاب

وطرحت شيرين أحدث أغنية لها بعنوان "مش ‏قد الهوى" منذ أيام قليلة لتعود بها لجمهورها مرة أخرى بعد غياب، وهى من ‏كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.

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وتقول كلمات الأغنية‎ :‎قالى انتى مش قد الهوى‎.. ‎سيبى الهوى لناسه، إيه دخلك بإحساسه‎ ..‎البعد فيكى حلال، وانا من ساعتها بعدت‎ .. ‎قاللى من الكلام اللى بيوجع ياما بزيادة، وانا سيبته يتمادا‎.. أصل السكوت فى الحاله دى هو ابلغ رد.

وعادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى مواقع التواصل ‏الاجتماعى بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة ‏حساباتها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الأخيرة‎.‎

وكانت شيرين قد روجت للأغنية من خلال حسابها الشخصى على ‏موقع "تويتر"، قائلة: "حبايبى أغنيتى الجديدة اللى وعدتكم بيها مش ‏قد الهوى قريب على يوتيوب‎".