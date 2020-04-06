شكرا لقرائتكم خبر عن صورة... شاهد ياسر جلال بـ " الكلسون والصديرى" فى أحداث مسلسله "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر صورة للنجم ياسر جلال من داخل كواليس مسلسل "الفتوة" المقررعرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وظهر بطل العمل بالكلسون والصديري من أمام محل النحاس الخاص به، ويجسد شخصية "حسن الجبالى" يعمل مبيض نحاس ولديه محل خاص به داخل الحارة التى يعيش بها يحمل اسم "نحاسيات الجبالى"، حيث أن المسلسل يتناول بعض الأحداث الاجتماعية بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

"الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وصور أبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عدد من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية الذى تم بنائه بالكامل فى مدينة الانتاج الاعلامي، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التى تدور حولها أحداث العمل.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته بجانب النجم ياسر جلال، كل من مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى .

ويسجل "الفتوة " التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمرمرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.

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