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شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تطرح الأفيش الرسمى لمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر
وتصدر بطل العمل أمير كرارة الأفيش حاملا سلاحا فى وسط الصحراء مرتديا زى القوات المسلحة فى رحلة الدفاع عن الأرض والعرض، وظهر كرارة على الأفيش يشبه قوات المارينز.
وفى السياق ذاته، طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى لمسلسل "الاختيار" ولاقى إعجابا الجمهور فور طرحه لما تضمنه من مشاهد الأكشن والمفرقعات والطائرات والعمليات الخاصة بالقذف والاقتحامات وخلافه.
وتناول البرومو تعليم أمير كرارة لابنه الوفاء والحب للوطن، كما سلط الضوء على سيناء الذى حاول الكثير أن يحتلوها، ولكن بقدرة الجيش المصرى استطاع أن يتصدى في كل محاولات الاعتداء عليها وباءت بالفشل.
مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.
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