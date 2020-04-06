شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تصور حلقات برنامجها "هزر فزر" هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنا الزاهد تصور الحلقات المتبقة من برنامجها "هزر فزر" الأسبوع الجارى تزامناً مع عرضه، حيث يتبقى لها 4 حلقات فقط من البرنامج، ويعرض البرنامج على قناة cbc يومين فى الأسبوع هما السبت والأحد الساعة 10 مساء، حيث توقفت هنا عن تصوير الحلقات فى الأيام الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتخوض هنا الزاهد بـ"هزر فزر" تجربتها الأولى فى تقديم البرنامج التليفزيونية، مستغلة غيابها عن دراما رمضان المقبل، ويعتمد البرنامج على المسابقات حيث تستضيف هنا عدد من النجوم الذين يتنافسون من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، إذ ينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهما يضم 3 فنانين.

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ومن أبرز ضيوف البرنامج الفنان أحمد فهمى وأكرم حسنى وماجد المصرى وعمرو وهبة ونسرين أمين ومى سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ماجد المصرى وفاء عامر وأتين عامر ونسرين طافش وميرهان حسين ومينا عطا ومحمد شاهين وأحمد الشيخ وكريم عفيفى وياسر الطوبجى ورشا مهدى وهبة الأباصيرى وسامح حسين ودينا وايمان السيد وسليمان عيد وإدوارد.

وأطلقت قناة cbc الحلقة الأولى من البرنامج الأسبوع الماضى، و كان نجوم الحلقة الأولى الفنان أحمد فهمي والفنان أحمد فتحي والفنان مصطفى بسيط، واسم الفريق "البصمجية"، أما الفريق الثاني فحمل اسم "حنفي الأبهة" وضم كل من الفنان أكرم حسني والفنان عمرو وهبة والفنانة جيلان علاء.