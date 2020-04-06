شكرا لقرائتكم خبر عن "نضف".. أغنية جديدة للفنان حسن بلبل للتوعية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان حسن بلبل، أغنية جديدة بعنوان "نضف"، للتوعية بأهمية الحفاظ على التدابير الوقائية المطلوبة للحماية من فيروس كورونا. Advertisements وطرح حسن بلبل الأغنية على ألحان أغنية "سقف" للفنان رامى جمال، التى حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية. ويدعو حسن بلبل خلال الأغنية المواطنين لغسل أيديهم باستمرار والحفاظ على النظافة الشخصية والابتعاد عن التجمعات، والبقاء فى المنزل قدر المستطاع للحد من انتشار الفيروس.

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